В Марий Эл иномарка на “зебре” сбила 8-летнюю девочку

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Утром в четверг, 17 сентября, на улице Гагарина в Волжске (Марий Эл) водитель автомобиля Nissan Pathfinder сбил 8-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок переходила дорогу по “зебре”. В результате ударе пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

- За минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл пресечено более 250 нарушений правил дорожного движения. Задержано 5 водителей в состоянии опьянения, из них одному грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба УГИБДД республики.