С начала сентября в школах и детсадах Чувашии выявили 19 случаев коронавируса

Инфицированные выявлены в девяти школах, двух детских садах и одном вузе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала нового учебного года в Чувашии уже выявили 21 случай коронавируса в образовательных учреждениях. Среди зараженных - как дети, так и сотрудники организаций. Об этом в пятницу, 18 сентября, на заседании оперштаба по борьбе с инфекцией сообщили вице-премьер республики Алла Салаева.

Так, зараженных выявили в школе №19 в Новочебоксарске, в школах №20, №24 и №28 в Чебоксарах, в школе №1 в Цивильске, а также в Чуварлейской школе в Алатырском районе, двух школах в Алатыре и одной - в Яльчикском районе. Больных COVID-19 также выявили детсаду №61 в Чебоксарах и детсаду №27 в Моргаушском районе.

Также в ЧГУ имени Ульянова инфекцию подхватили студентка и преподаватель.