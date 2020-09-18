В Чувашии с Мокринского моста упал фотограф

Фото: @oanikolaev1969

На Мокринском мосту в Канашском районе Чувашии произошла смертельная трагедия. В четверг, 17 сентября, с него вниз сорвался 27-летний мужчина - фотограф. Упав с высоты 34 метров, он разбился насмерть. Следственный комитет Чувашии уже начал проверку по этому факту.

Напомним, в начале августа 2020 года - еще до победы на выборах, глава Чувашии Олег Николаев посетил Мокринский мост. Он оценил процесс реконструкции сооружения и отметил его величие и масштаб. Тогда же стало известно, что по окончанию работ мост планируется сделать туристическим объектом.