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За минувшие сутки в Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев болезни там достигло 85. Об этом утром в пятницу, 18 сентября, сообщает Минздрав республики.

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала пандемии проведен 193 341 тест на коронавирус, благодаря которым было выявлено 8 275 инфицированных. На данный момент 7 025 из зараженных выздоровели.

Индекс распространения COVID-19 в Чувашии сейчас превышает единицу. Доля свободных коек для инфицированных составляет 75,2 %.