Экс-директора ФГУ «Средволгаводхоз» Фоата Мухаметшина будут судить за ущерб бюджету на 114 миллионов рублей

Суда мужчина дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Татарстане завершили расследование уголовного дела экс-директора ФГУ «Средволгаводхоз» Фоата Мухаметшина. Вскоре он ответит перед судом по двум статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в крупном размере».

Как полагает следствие, в 2015-2016 годах Мухаметшин, возглавляя указанное учреждение, подписал акты приемки выполненных работ по договору с ОАО (ПАО) «Камгэсэнергострой» на по берегоукреплению реки Вятка в Мамадыше на сумму более 186,4 миллиона рублей. Хотя при этом настоящая стоимость проведенных там работ составила лишь 137,6 миллиона рублей. В итоге учреждению и государству был причинен ущерб на 48,7 миллиона рублей.

Кроме того, в материалах дела, значится и то, что таким же образом Мухаметшин подписала акты и ЗАО КСУ «Гидроспецстрой». За работу по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища компания получила более 168,9 миллиона рублей. При этом стоимость фактическистомисоть работ составила только 103,2 миллиона рублей. Снова ущерб казенному учреждению и государству. В этот раз на сумму 65,7 миллиона рублей.

Обвиняется Мухаметшин и в том, что незаконно премировал самого себя на сумму 694 тысячи рублей.

- Свою вину бывший директор не признал. Судебного процесса он дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в следственном комитете Татарстана.