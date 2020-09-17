18 сентября в Татарстане ожидаются заморозки до -1 градуса

Также в эту пятницу будет сильный ветер с порывами до 18 м/с. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Согласно предупреждению от Гидрометцентра Татарстана, ночью 18 сентября местами ожидаются заморозки до -1 градуса. В целом же по республике будет от 0 до +5 (в Казани от +8 до +10). Кроме того в восточных районах региона ожидается еще и туман, так же местами.

Мало того, утром и днем в эту пятницу будет сильный ветер с порывами до 18 м/с. Местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +17 до +22 градусов (в Казани от +19 до +21).

В предстоящие же выходные в Татарстане ожидается значительное похолодание – днем максимум +16, облачная погода и сильный ветер.