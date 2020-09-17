Скончался гендиректор судостроительного завода в Зеленодольске Александр Карпов

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В четверг, 17 сентября, стало известно о скоропостижной кончине генерального директора АО “Зеленодольский завод имени А.М.Горького” Александра Карпова. Ему было 67 лет. Трагическую новость подтвердили в пресс-службе предприятия.

Известно, что Александр Николаевич пришел судостроительный завод в 2009 году на пост первого заместителя генерального директора, а в 2018 - возглавил его.

- За годы работы Александр Николаевич снискал большое уважение коллег и подчиненных, многочисленных партнеров и руководства Татарстана, - замечают на заводе. - Его знали и высоко ценили как грамотного, талантливого, мудрого и энергичного руководителя, способного справиться с самыми сложными задачами и принять на себя весь объем ответственности.

При Карпове разрабатывались и внедрялись многочисленные программы по развитию производства и модернизации цехов, осваивались и строились перспективные проекты военных и гражданских кораблей - серии катеров специального назначения проекта 21980, малых ракетных кораблей проекта 21631, пограничных сторожевых кораблей проекта 22100, фрегатов проекта ”Гепард-3.9” по линии военно-технического сотрудничества и патрульных кораблей проекта 22160, скоростных пассажирских теплоходов проекта А145, нефтеналивных танкеров проекта RST25 и первого в России речного прогулочно-экскурсионного судна проекта 03622 “Чайка”, с двигателями, работающими на СПГ.