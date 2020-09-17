Чувашия безвозвратно потеряла 33 объекта культурного наследия

Росреестр Чувашии поставил на государственный кадастровый учет церковно-приходскую школу в селе Алдиарово Янтиковского района. Она была построена еще в 1886 году, но спустя время пришло в упадок и было заброшено. Последние годы здание являлось бесхозяйным объектом, несмотря на то, что еще в 1974 года было включено в региональный список памятников истории и культуры.

Сейчас на территории республики есть 379 объектов культурного наследия, большая часть из которых церкви, купеческие дома и хозяйственные постройки 18-20 веков. На учет до сих пор не поставлены 18 исторических строений.

Еще 33 объекта культурного наследия безвозвратно потеряны: часть - сгорела, часть - разрушилась и была снесена.