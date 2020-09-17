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В Чувашии освобожден от должности замминистра промышленности региона Николай Голубцов

Он был устроен на эту должность в конце апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: cap.ru

Фото: cap.ru

Не проработав и полугода, замминистра промышленности и энергетики Чувашии Николай Голубцов был освобожден от должности. Такое распоряжение сегодня, 17 сентября, подписал глава республики Олег Николаев. Причины данного решения пока неизвестны.

Голубцов пришел работать в ведомство 27 апреля 2020 года. Раньше он занимался предпринимательской деятельностью.

Заметим, что пару дней назад в отставку подала уполномоченный по правам человека в Чувашии Надежда Прокопьева. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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