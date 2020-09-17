В Ульяновской области легковушка насмерть сбила дорожного работника

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

В среду, 16 сентября, на 242 километре 300 метре автодороги «подъезд к городу Ульяновску от автодороги М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск» в Тереньгульском районе произошел смертельный наезд. В 17.23 автомобиль “ВАЗ 211240” сбил дорожного работника, когда тот наносил на дорогу горизонтальную разметку. 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

По данным УГИБДД Ульяновской области, за рулем отечественной легковушки находился 55-летний трезвый мужчина, чей водительский стаж составляет 14 лет.