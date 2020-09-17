В Казани обвалилась стена исторического здания: разрушения происходили из-за того, что неизвестные крали оттуда арматуру

Кирпичная кладка завалила проезжую часть. Потребовалось время, чтобы ее расчистить. Фото: МЧС Татарстана

Прокуратура продолжает проверку по факту обрушения стены исторического здания, принадлежащего ОАО «Сантехприбор». Напомним, инцидент произошел 12 сентября в Адмиралтейской слободе на улице Клары Цеткин. Тем утром на проезжую часть обрушилась кирпичная стена исторически ценного градоформирующего объекта «Заводское здание, XIX – нач.XX вв.». Обломки заполонили дорогу, к счастью, никто не погиб и не пострадал. Площадь обрушения составила 180 квадратных метров, сообщало тогда МЧС Татарстана. Там же отметили, что это здание давно не эксплуатируется и в нем ранее обрушилась часть кровли.

Согласно предварительным данным прокурорской проверки, около исторического объекта довольно долго сваливали различный мусор. Также туда проходили посторонние, которые, как полагают сотрудники надзорного ведомства, вытаскивали из конструкций здания металлическую арматуру. Из-за чего и происходило его постепенное разрушение.

- При этом в нарушение требований федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» собственник здания до сих пор не разработал и не реализовал проект противоаварийных работ в целях сохранения предмета охраны, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство внесло в адрес директора ОАО «Сантехприбор» представление об устранении выявленных нарушений. Оно также потребовало от предприятия разработать и согласовать с Комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия проект противоаварийных работ.

Если что-либо сделать с этим исторически объектом без согласования с Комитетом, то директору ОАО «Сантехприбор» может грозить не только административная, но и даже уголовная ответственность.