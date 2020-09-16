В Лениногорском районе Татарстана в горящем доме нашли тело женщины

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Вечером 16 сентября – в 18.04, в МЧС Татарстана по системе «112» поступило сообщение о пожаре в Лениногорском районе по адресу: ул. Центральная, д. 5. кв.2, поселок Новочершилинский.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горение происходит на кухне указанной квартиры кирпичного дома, рассчитанного на две семьи. Пожар, площадь которого составила 2 квадратных метров, вскоре ликвидировали.

Во время тушения огня на диване было обнаружено тело 40-летней женщины. В соседней квартире проживает семья из двух человек – они не пострадали.

Как сообщила пожарным 71-летняя хозяйка дома, погибшая являлась ее подругой, которая пришла погостить днем. Вот только она осталась дома одна, много выпивала и курила.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.