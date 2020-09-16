В Татарстане показания счетчиков за коммуналку начали принимать чат-боты и голосовой помощник Лилия

Для начала работы с ботами нужно будет указать номер телефона для подтверждения личности и придумать четырехзначный PIN-код. Фото: Александр Новиков

Как сообщили в Минцифре Татарстана, жители республики теперь могут подать показания счетчиков за коммуналку с помощью чат-ботов в Telegram и в «ВКонтакте». Также можно сообщить их голосовому помощнику Лилии по телефону 8 (843) 207-01-03, которая ранее помогала получить татарстанцам пропуска во время режима самоизоляции. Ее как раз после этого модернизировали.

Так, для работы с чат-ботами нужно нажать на кнопку «Начать», ввести запрос - «Хочу подать показания счетчиков», указать номер телефона для подтверждения личности и придумать четырехзначный PIN-код. После этого на указанный номер телефона придет SMS-код.

При первом вводе данных бот сохранит их и в следующий раз потребует только 3 последние цифры лицевого счета.