В Татарстане проводят повторные тесты на антитела у переболевших COVID-19

Пробы отправят на анализ в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

16 сентября на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, что уже с 7 сентября в республике проводятся повторные тесты на антитела у переболевших COVID-19. Это, в том числе, нужно для изучения информации о том, что у перенесших коронавирус антитела к нему начинают пропадать.

По словам Авдониной, в Татарстане сыворотки крови берут у тех, кто уже сдавал этот тест и до конца этой недели должно поступить уже 2,9 тысячи проб. Их отправят на анализ в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге.