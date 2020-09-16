Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил президент Татарстана Рустама Минниханова с переизбранием

Глава правительства России уверен, что победа Минниханова на выборах – еще одно подтверждение его высокого авторитета в Татарстане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После победы Рустама Минниханова на выборах президента Татарстана, в адрес переизбранного главы республики поступают поздравительные телеграммы. В том числе и из заграницы. К ним присоединился и премьер министр РФ Михаил Мишустин.

- На протяжении многих лет жители республики доверяют Вам решение важных задач, которые стоят перед регионом. Победа на выборах – еще одно подтверждение вашего высокого авторитета в Татарстане. Уверен, что профессионализм, опыт, глубокие знания помогут Вам и дальше укреплять экономику и социальную сферу региона, добиваться новых успехов на благо Татарстана и всей России. Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и благополучия, - написал Мишустин.