В качестве нового кандидата в президенты Татарстана называют Дамира Фаттахова

Telegram-канала «Итиль» публикует мнение о том, что выбранный накануне президент Республики Татарстан Рустам Минниханов будет «последним»

- Дальше будет преемник, - пишет канал.

В качестве основного кандидата называется фигура бывшего КВНщика, ныне министра по делам молодежи Дамира Фаттахова. Его любят и молодёжь, славится он авторитетом и среди сотрудников государственных органов власти.

- На днях Фаттахов запустил челлендж #какнормальныепацаны, поддерживая положительный образ Минниханова. Кроме того, он активно призывал молодежь выразить свою гражданскую позицию на избирательных участках, учитывая, что свои голоса традиционно за Рустама Нургалиевича отдают люди среднего и пожилого возрастов. Фаттахов - наиболее подходящая и устраивающая все части элиты кандидатура, - пишет канал.

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