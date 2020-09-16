Двое жителей Чувашии погибли в массовом ДТП в Волгоградской области

Фото: пресс-служба МВД Волгоградской области

Во вторник, 15 сентября, на 601 километре автодороги “Саратов - Сызрань” произошла массовая авария. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, выехал на встречку, где столкнулся с фурой Volvo. После в эту же фуру врезалась и другая легковушка - Volkswagen Passat.

Фото: пресс-служба МВД Волгоградской области

В “Лансере” находились трое - 31-летний водитель из Чувашии и два пассажира 33-х и 70-и лет из Чувашии и Волгоградской области соответственно. Все трое скончались на месте, сообщает пресс-служба МВД региона. Четыре человека из “Пассата” - 27-летний водитель из Уфы и пассажиры 47-и, 53-х и 22-х лет - были госпитализированы.