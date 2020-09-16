СУ СКР Татарстана: инвалид по зрению сжег свою спящую жену

Женщина скончалась в больнице через несколько дней от многочисленных ожогов. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В ночь на 15 сентября в одной из больниц Казани от многочисленных ожогов скончалась 41-летняя местная жительница. Сопутствующему этому обстоятельства позволило следственному комитету возбудить уголовное дело по статье «Убийство».

Было установлено, что погибшая женщина получила ожоги ночью 9 сентября во время пожара у себя в квартире. Пожарных тогда вызвали соседи.

В ту ночь потерпевшая выпивала дома со своим 40-летним мужем – инвалидом по зрению, их малолетняя дочь находилась в гостях у подружки. После застолья женщина заснула. Тогда, по версии следствия, инвалид облил супругу спиртосодержащей жидкостью и поджег. Это и спровоцировало пожар в квартире.

- Мужчина свою вину признал частично. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законодательством мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.