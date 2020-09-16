В Чувашии многодетного отца за секс-надругательство над 5-летней дочкой приговорили к 13 годам колонии

Мужчина должен будет провести это время в исправительном учреждении строгого режима. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

22-летний житель деревни Чагаси Канашского района был признан судом виновным по двум уголовным статьям: «действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием ее беспомощного состояния» и «истязание, совершенное в отношении двух или более несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного».

Было доказано, что в мае 2019 года у себя дома мужчина по пьяни надругался над своей 5-летней дочерью, которая в силу возраста не могла оказать ему сопротивление.

Также с той весны и по январь 2020 года данный родитель, опять же будучи пьян, систематически избивал и других своих детей в возрасте 5-ти, 3-х и одного года. После возбуждении в отношении мужчины уголовного дела, его заключили под стражу. С детьми провели организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия. Также была инициирована процедура лишения осужденного родительских прав.

- В итоге суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

При этом там же уточнили, что этот приговор пока не вступил в свою законную силу.