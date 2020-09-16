В Казани экс-ректору КНИТУ-КХТИ Сергею Юшко суд продлил домашний арест до 17 октября 2020 года

Фото: pixabay.com

Советский районный суд Казани продлил бывшему ректору КНИТУ-КХТИ Сергею Юшко домашний арест до 17 октября 2020 года. Следствие по его уголовному делу все еще продолжается.

Напомним, этой весной сотрудники ФСБ задержали Юшко, тогда он еще занимал указанную должность. Ректора заподозрили в служебном подлоге и крупном мошенничестве.

Так, по версии следствия, Юшко работая в казанском технопарке «Идея» на условиях полной занятости, одновременно числился и зав кафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, причем так же на условиях полной занятости.

Правда, как установили следователи, такого деканата просто не существовало, а его функции выполняло другое подразделение вуза в качестве допнагрузки. Но при этом Юшко исправно получал зарплату за «липовую» должность. Как было подсчитано, ректору, таким образом, было незаконно выплачено более 7 миллионов рублей.