В Татарстане подтверждены еще две смерти от коронавируса

У умерших также имелись хронические заболевания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября 2020 года пресс-служба Минздрава Татарстана подтвердила два новых летальных исхода от COVID-19. Число смертей от инфекции в регионе возросло до 70.

Из последних в первом случае в РКИБ Казани скончалась 65-летняя горожанка. В больницу ее привезли с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Состояние здоровья женщины ухудшалось из-за обострения хронических заболеваний. Коронавирус у нее был унифицирован в результате вскрытия.

Второй случай произошел в Горбольнице №7. Туда с внебольничной двусторонней пневмонией доставили 57-летнюю жительницу Казани. У пациентки при этом имелись серьезные хронические заболевания. В итоге женщина скончалась. Наличие коронавируса у нее было подтверждено в результате лабораторного исследования