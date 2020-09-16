На улицах Казани заметили странную фигуру в плаще с белыми крыльями

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На центральных улицах Казани был замечен человек в плаще и с белыми крыльями. Не то ангел, не то демон разгуливает по городу, кажется, без особой цели, но охотно общается с людьми. Как сообщает сообщество “МОЙ ГОРОД - КАЗАНЬ”, "существо" делает некоторым прохожим замечания за выброшенный ими в неположенном месте мусор.

Напомним, ранее в столице Татарстана появилась необычная "каменная" фигура странника в мантии и с посохом. Она была установлена посреди поля на берегу реки Казанка. Вначале горожане не могли понять точное местоположение статуи. После, неизвестные нашли ее и сломали. В итоге данный образ "возродился во плоти", но уже с крыльями.

Пользователи соцсетей стали шутить, что это разрушенный странник восстал и ищет своих обидчиков.