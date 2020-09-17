Аэропорт Чебоксар реконструируют за 350 миллионов рублей

Деньги на реконструкцию подрядчик будет получать постепенно: сначала 50 миллионов, потом 300 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, кто займется реконструкцией аэропорта в Чебоксарах. Ее будет проводить АО “Новая авциация”, выигравшее электронный аукцион. На работы уже выделено 350 миллионов рублей.

Заметим, что реконструкция воздушной гавани должна привести к увеличению рабочих площадей за счет возврата в эксплуатацию помещений второго этажа и пристроев. Подрядчик также должен будет увеличить пропускную способность аэропорта до 200 человек в час.

Реконструкция должна завершиться к декабрю 2021 года. Деньги на нее будет выделяться поэтапно: в текущем году 50 миллионов рублей, а в следующем остальные 300 миллионов рублей.