Отопление в школах и больницах Набережных Челнов включат 17 сентября

Тепло в социальные объекты начнет поступать с этого четверга. Фото: Алина НИЗАМОВА

Особое внимание на своеврменную подачу тепла в социальные объекты Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев обратил еще на прошлой неделе. А уже сегодня, 16 сентября, было объявлено, что по его поручению отопление в образовательных и медицинских учреждениях должно появиться уже с 17 сентября, то есть с этого четверга. Что же касается жилых домов, то все они, по заверению местных властей, оснащены автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами.

- Как только среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 дней будет держаться ниже +8 градусов, то отопление включится. Среднесуточная температура высчитывается из суммы самой высокой дневной температуры и самой низкой ночной, - отметили в управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отопительный сезон 2020/2021: Мэр Казани Ильсур Метшин поручил подготовиться к подаче тепла в городе с 21 сентября

При этом в социальные объекты его могут подать и досрочно (подробности)