Меньше всего за коммуналку в ПФО платят жители Чувашии

Заметим, что в соседнем Татарстане люди отдают за коммуналку по 4 218 рублей в месяц. Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что дешевле всех в Приволжском федеральном округе (ПФО) коммуналка обходится жителям Чувашии. Так, в 2019 году среднестатистическая семья там ежемесячно платила за ЖКУ порядка 2 796 рублей, тогда как в соседнем Татарстане люди отдавали за этого по 4 218 рублей, в Ульяновской области - 3 814, а в Марий Эл - 3 456 рублей.

По данным специалистов РИА Рейтинг, обычная семья в России в прошлом году платила за коммуналку в среднем 4 783 рубля в месяц. Дороже всего ЖКУ обходились жителям Камчатского края (9 014 рублей), Магаданской области (8 760) и Москвы (7 792), а дешевле всего - жителям Алтая (2 345), Курганской области (2 596) и Тывы (2 599).