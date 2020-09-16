19 сентября в Казани стартуют первые Всероссийские уличные игры

Фото: president.tatarstan.ru

Более 800 спортсменов примут участие в первых Всероссийских уличных играх, которые пройдут с 19 по 20 сентября в казанском экстрим-парке «Урам».

Будет разыграно 80 комплектов медалей. Состязания пройдут по таким видам, как баскетбол, велосипедный спорт (BMХ – фристайл – парк), роллер-спорт, скейтбординг, танцевальный спорт (брейкинг), футбольный фристайл и чир-спорт. Кроме этого, запланированы показательные соревнования по спортивной скакалке, паркуру и текболу.

Более 800 спортсменов со всей страны приедут в Казань на I Всероссийские уличные игры сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

СПРАВКА

Один из первых в России экстрим-парков «Урам» состоялся расположен в Казани около моста Миллениум. Он занимает площадь 1,9 гектара. На территории парка организовано восемь зон: скейт-парк, два памп-трека для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольный парк, эйр-парк и тренинг-зоны.