В Чувашии скончались еще два пациента с коронавирусом

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За минувшие сутки в Чувашии зафиксировали еще две смерти пациентов с коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции в регионе выросло до 83. Об этом утром в среду, 16 сентября, сообщает Минздрав республики.

Вместе с тем в Чувашии за эти сутки было выявлено 25 новых больных СOVID-19 граждан. С начала пандемии в регионе наличие вируса у 8 219 человек, большая часть из которых - 6 926, выздоровели.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Чувашии проведено 191 953 исследования на коронавирус, более 1,3 тысяч из которых - накануне.