В Ульяновске мальчика, застрявшего в игровом автомате, пришлось вызволять спасателям

Фото: МБУ "Управление гражданской защиты г. Ульяновска"

Вечером во вторник, 15 сентября, в службу спасения поступило сообщение о 5-летнем ребенке из Ульяновска, которому требовалась помощь. Мальчик засунул руку в игровой аппарат в одном из магазинов на улице Ливанова, но обратно вытащить ее не смог.

- Оперативно прибывшие на место спасатели под руководством старшего смены Сергея Феофанова, с помощью слесарного инструмента освободили руку ребенка, - сообщает первый зам начальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.

Ребенок был передан медикам.