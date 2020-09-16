15 лет колонии получил житель Татарстана за секс-насилие над 6-летней дочерью

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«Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» - по этой уголовной статье суд города Альметьевск приговорил некогда 40-летнего местного жителя.

Было доказано, что с 2017 по 2019 года мужчина совершал секс-насилие над своей 6-летней дочерью. Его семья оказалась разделенной разводом. С отцом остался житья сына, а с матерью дочь. Но последняя нет, нет, да и составляла девочку у папы и бабушки. Именно в такие моменты ребенок и подвергался сексуальному насилию со стороны отца.

Девочка так боялась родителя, что смогла рассказать матери о произошедшем с ней только, когда мужчина переехал жить в Казань.

- Вину свою мужчина не признал. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Татарстана.