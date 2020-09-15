В Казани выставили на обсуждение проект по превращению местных иловых полей в одну большую зеленую лужайку

В Казани начались общественные слушания проекта рекультивация иловых полей площадью около 100 гектаров около поселков Отары и Победилово. Выяснилось, что по предложенной технологии на это уйдет 8 лет. Работы проведут в несколько этапов. Зато на выходе должно получиться одно большое зеленое поле или огромная лужайка.

Для этого авторы проекта предлагают создать противофильтрационную завесу на территории иловых полей, обеззаразить скопившийся там осадок ускоренными электронами, чтобы потом можно было занятья обезвоживанием территории. После этого процесса осадки займут площадь всего 45 гектаров.