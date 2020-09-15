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Экономика

В 2021 году фермеры Татарстана смогут претендовать на новый грант до 30 миллионов рублей

При этом для его соискателей выставили ряд условий
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Новый грант похож на грант по развитию семейных ферм.

Новый грант похож на грант по развитию семейных ферм.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщил на очередном брифинге в Кабмине Татарстана глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров, с 2021 года местные сельхозпроизводители смогут претендовать на получение нового гранта «Агропрогресс» до 30 миллионов рублей.

Правда есть ряд условий. Так, фермеры должны соответствовать критериям микро- и малого бизнеса, а также работать на сельской территории с момента регистрации более 2 лет.

- Агропрогресс – это грант сельхозтоваропроизводителям (например, для обществ с ограниченной ответственностью) за исключением КФХ, ИП, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, для которых работают отдельные программы, - уточняет пресс-служба Минсельхоза Татарстана. – Новый грант похож на грант по развитию семейных ферм.

То ест полученные деньги фермеры смогут использовать, например, для развития производства, базы по хранению, переработки, покупки скота, но кроме свиней, птицы и рыбопосадочного материала.

Экономика Татарстана