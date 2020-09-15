Жителя Татарстана будут судить за изнасилование падчерицы-подростка

Утверждается, что, когда мужчина в первый раз надругался над девочкой, ей не исполнилось еще и 14 лет. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Азнакаевском районе завершено расследование уголовного дела 59-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется сразу по двум статьям: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Следствие полагает, что в 2007-ом, а также с 2010 по 2020 года мужчина совершал в отношении своей падчерицы-подростка секс-насилие и к тому же насиловал ее.

- Свою вину фигурант дела так и не признал. Сейчас он находится под стражей, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Отмечается, что все материалы этого уголовного дела уже переданы на рассмотрение в суд.