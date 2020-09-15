За прошедшие сутки в Ульяновской области скончались еще 4 пациента зараженные COVID-19

Также за последние сутки в регионе было выявлено 128 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в области скончались еще 4 зараженных пациента. Таким образом, с начала пандемии жертвами COVID-19 в Ульяновской области стали 134 человека.

Также за последние сутки в регионе было выявлено 128 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же в области, по данным на сегодня, был выявлен 13 661 инфицированный, из них выздоровело 11 518 человек.

Отметим, что большая часть заражений приходится на жителей Ульяновска – 7 258 случаев COVID-19. В свою очередь на Димитровград и Новоульяновск приходится 1 408 и 183 случая соответственно. Также с начала пандемии в Карсунском районе было выявлено 527 инфицированнных, в Барышском районе – 455, в Инзенском районе - 449, в Ульяновском районе – 405, в Мелекесском районе – 297, в Николаевском районе – 296, в Цильнинском районе – 290, Чердаклинском районе – 278, в Новомалыклинском районе – 271, в Сенгилеевском районе – 211, в Майнском районе – 196, в Старомайнском районе – 186, в Новоспасском районе – 185, в Тереньгульском районе – 184, в Вешкаймском районе – 174, в Кузоватовском районе – 106, в Сурском районе – 81, в Старокулаткинском районе – 78, в Павловском районе – 60, в Радищевском районе – 49, в Базаросызганском районе – 36.