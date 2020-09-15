Глава Минкульта России Ольга Любимова: Татарстан на первом месте в ПФО по зарплатам работников учреждений культуры

Фото: president.tatarstan.ru

В Казанской ратуше в заседании совета по культуре и искусству при президенте Татарстана приняла участие глава Минкульта в России Ольга Любимова. Она отметила, что в регионе за 2019 год на эту сферу было выделено 4,9% консолидированного бюджета региона. И это один из самых высоких показателей в стране. Кроме того, министр отметила, что республика находится на первом месте в Приволжском федеральном округе по размеру зарплат работников учреждений культуры. Так, в первой половине 2020 года она превысила 34 тысяч рублей в месяц.

В свою очередь вновь избранный президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что для поддержки кадров в сфере культуры в регионе будет работать программа «Земский работник культуры». В ее рамках приехавшим работать в сельскую местность молодым специалистам бесплатно предоставят земельный участок.