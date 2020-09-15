В Елабужском районе Татарстана в ДТП погибли два человека

Единственного выжившего на "скорой" увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

14 сентября на трассе М-7 в районе села Лекаревское столкнулись автомобили «Лада Веста» и ВАЗ-2110. В результате чего машины слетели с проезжей части и оказались на обочине.

ОТ полученных травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110. В свою очередь водителя «Лады Весты» зажало в искореженной после аварии машине, что вытащит его смогли только прибывшие на помощь спасатели. Они передали мужчину бригаде «скорой» и его с различными травмами увезли в ближайшую больницу.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.