Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Татарстане

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ряде новых назначений в судебной системе страны. Например, в Татарстане на должности были утверждены сразу семь человек.

Так, согласно подписанному главой государства документу, председателем Кукморского районного суда назначен Рамис Мутиев, а судьей Арбитражного суда Татарстана Евгения Холмецкая.

Также, судьей Вахитовского районного суда Казани стал Артур Киселев, судьей Высокогорского района назначена Наталья Волколоская, судьей Зеленодольского района стала Эльвира Новикова, судьей Нижнекамского района назначена Эльвира Марданова, судьей Чистопольского района стал Ильнур Залялов.