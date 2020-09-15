В четырех поселках Советского района Казани на сутки отключат воду

Воду отключат с 9.00 17 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за проводимых на сетях водопровода в Советском районе столицы Татарстана решили на сутки отключить воду.

Так, с 9.00 17 сентября до 9.00 18 сентября ее не будет в домах, расположенных на территории четырех поселков: Карьер, Нагорный, Новая Сосновка и Троицкая Нокса.

МУП «Водоканал» просит их жителей заранее сделать необходимые запасы. Для тех, кому это не удастся автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Последние принимаются по телефону 8 (843) 231-62-60.