В Ульяновской области водитель устроил ДТП, в котором погибла его пассажирка

ДТП произошло на 13 километре 650 метре трассы “Мулловка-Никольское” в Мелекесском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 13 сентября, на 13 километре 650 метре трассы “Мулловка-Никольское” в Мелекесском районе произошла смертельная авария. Около 19.50 автомобиль ВАЗ-21093 вылетел в кювет, после чего врезался в опору линий электропередач. По предварительным данным, 47-летний пьяный водитель легковушки не справился с управлением.

В результате ДТП 37-летняя пассажирка автомобиля получила серьезные травмы и скончалась на месте, сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области. О состоянии водителя автоинспекторы не сообщают.