В Чебоксарах пьяный водитель с ребенком в салоне устроил массовое ДТП

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

В воскресенье, 13 сентября на перекрестке Президентского бульвара и улицы Композиторов Воробьевых в Чебоксарах столкнулись автомобили “Шкода Октавиа”, “Лада Приора” и троллейбус. По предварительным данным, водитель иномарки проехал перекресток на “красный”, а после выехал на встречку. Уже после ДТП автоинспекторы выяснили, что мужчина был пьян.

К слову, сотрудники ГИБДД заметили подозрительную “Шкоду” со спущенным колесом еще на улице Шевченко. Однако требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Но далеко уйти ему не удалось, беглец спровоцировал массовую аварию.

К счастью, никто не пострадал. Хотя в салоне иномарки находилась 8-летняя девочка, которая не была пристегнута ремнем безопасности.