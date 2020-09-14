В Чувашии в ДТП из машины вылетели и погибли три человека

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Вечером в воскресенье, 13 сентября, на 82 километре трассы Калинино-Батырево-Яльчики в Батыревском районе произошла смертельная авария. Там около 18.10 автомобиль LADA 2110 вылетел с дороги и перевернулся. По предварительным данным, его 21-летний водитель не справился с управлением.

Удар был такой силы, что пассажиры - 21-летний и 48-летний мужчины, а также 81-летняя женщина, вылетели из салона искореженной легковушки. От полученных травм они скончались на месте. Водитель же выжил и был госпитализирован,

- Находился ли молодой человек в состоянии опьянения, будут устанавливать медики. Проводится проверка, - сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.