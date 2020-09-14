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Образовательные учреждения Марий Эл бесплатно получили более 240 ноутбуков

Больше всего техники было отправлено в Йошкар-Олу
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Техника была приобретена в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Техника была приобретена в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, что образовательные учреждения Марий Эл безвозмездно получили 246 ноутбуков. Они были переданы по поручению главы региона Александра Евстифеева.

Больше всего ноутбуков - 60 единиц, получила Йошкар-Ола. Следом идут Медведевский (33), Моркинский (24), Звениговский (18), Килемарский (12) и Сернурский (12) районы, а также Волжск (12). Остальная техника была распределена между Козьмодемьянском и Волжским, Горномарийским, Куженерским, Мари-Турекским, Новоторъяльским, Оршанским, Параньгинским, Советским и Юринским районами.