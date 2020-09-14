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В Ульяновской области могут ввести отцовский капитал

При этом, матери также продолжат получать деньги
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Планируется, что выплата станет частью регионального проекта "Многодетный регион".

Планируется, что выплата станет частью регионального проекта "Многодетный регион".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с предложением о введении в отцовского капитала. По словам главы, деньги должны выплачиваться мужчинам при рождении третьего и последующего детей. При этом, матери также продолжат получать деньги.

Планируется, что выплата станет частью регионального проекта "Многодетный регион".

Морозов также заявил о необходимости изменения возраста женщин, которые могут получать материнский капитал. Сейчас это матери до 35 лет, но, по словам губернатора, детей можно рожать и в более позднем возрасте.