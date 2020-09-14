В Казани подростки легли на рельсы перед трамваем ради удачного фото

Утверждается, что мальчикам всего по 14 лет. Фото: скриншот с видео

Очевидец заснял на видео, как вечером в Казани группа подростков ложиться на рельсы прямо перед идущим трамваем. Автор ролика утверждает, что этим мальчикам всего по 14 лет. Скорее всего, они пошли на это ради удачных фотографий.

В свою очередь данным видео заинтересовались в прокуратуре. Надзорное ведомство по данному факту начало проверку.

- Надзорное ведомство с привлечением полиции выяснит все обстоятельства случившегося и при наличии оснований примет меры реагирования, в том числе в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.