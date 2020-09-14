В Казани праздник в честь выборов в Татарстане 2020 посетили 30 тысяч человек

Праздник завершился салютом. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

13 сентября в честь единого Дня голосования 2020 в Казани у стадиона «Ак Барс Арена» была организована праздничная площадка, на которой также можно было сдать и нормы ГТО. Пройти туда можно было только благодаря браслету «Я проголосовал!», который выдавали на избирательных участках.

В итоге данную площадку за день посетили 30 тысяч человек. Только на вечерний концерт с салютом пришли 12 тысяч жителей города, подсчитали в комитете по делам детей и молодежи Казани.

Напомним, на сцене выступили Валерия, Клава Кока, Нюша, «Хор Турецкого» и Салават Фатхутдинов.