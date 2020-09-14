На 14 сентября 2002 года в Татарстане выявили 23 новых случая заражения СOVID-19

Количество летальных исходов в республике осталось прежним - 68. Фото: Андрей АБРАМОВ

Согласно последним данным Минздрава Татарстана, в республике за прошедшие сутки было выявлено еще 22 зараженных СOVID-19. Из них только один случай является завозным, остальные – контактные.

Отметим, что из этих 22 инфицированных в больницу были доставлены только два человека, а 20 больных получают лечение на дому. По-прежнему в Татарстане коронавирусом чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 50 лет. Лишь за последние сутки среди них заразились 11 человек.

- На 14 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 858 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 5 651 человек, в том числе 15 за минувшие сутки, - сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Напомним, что в 68 случаях болезнь привела к летальному исходу.