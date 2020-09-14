В Нурлатском районе сгорел дом, найдено тело его хозяина

Фото: МЧС Татарстана

13 сентября поздно вечером –в 23.10, в Нурлатском районе пожарным поступило сообщение о том, что в деревне Октябрина на улице Полевая горит частный дом №18.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, на одноэтажном жилом здании уже вовсю полыхала крыша, она частично обрушилась, внутри также бушевал огонь. Он уже перекинулся на кровлю стоящего рядом сарая. Его удалось отстоять, а вот дом сгорел.

После того, как огонь был потушен, пожарные приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. В ходе этих работ в зальной комнате под обломками кровли и обвалившимся перекрытием ими было обнаружено тело 62-летнего хозяина.

- Огнем уничтожен жилой дом на площади 50 квадратных метров. Частично повреждена кровля сарая на площади 20 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Соседние строения удалось отстоять от огня. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.