Выборы 13 сентября 2020 года в Татарстане: обработано 64,6% бюллетеней

С большим отрывом лидирует Рустам Минниханов. Фото: Олег ЗОЛОТО

К этому моменту, по данным Центризбиркома России, на выборах президента Татарстане обработали 64,6% бюллетеней. Действующий глава республики Рустам Минниханов продолжает лидировать. За него проголосовали 1 165 214 жителей республики - 85,85% всех голосов.

На втором месте кандидат от партии «Коммунисты России» Альфред Валиев - 4,26% голосов, на третьем представитель партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев - 4,09% голосов, на четвертом кандидат от «Партии Роста» Олег Коробченко с 2,81% голосов, а на пятом руководитель татарстанского отделения ЛДПР Владимир Сурчилов - 2,4% голосов.