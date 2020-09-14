Выборы главы Чувашии 2020: с большим отрывом лидирует Олег Николаев

Фото: портал органов власти Чувашии

В Чувашии обработали 19,92% протоколов участковых избирательных комиссий. По их результатам, на выборах главы республики лидирует Олег Николаев, набравший 81% голосов. Он сильно опережает остальных кандидатов: Александра Андреева (8,78%), Константина Степанова (3,75%), Николая Степанова (2,28%) и Сергея Матвеева (1,91%).

Заметим, что явка на выборах в Чувашии составила 67,91%. По данным экзитполов, за Николаева отдали свои голоса 82% проголосовавших жителей республики. Опрос социологов также показал, что Александра Андреева выбрали около 9% избирателей, Константина Степанова - около 5%, Николая Степанова - 2,5%, Сергея Матвеева - 1,5%.