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Выборы главы Чувашии 2020: по данным экзитполов Олег Николаев набрал 82% голосов

Он существенно оторвался от других кандидатов
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: портал органов власти Чувашии

Фото: портал органов власти Чувашии

Пока в Чувашии идет подсчет результатов выборов главы региона, стали известны данные экзитполов (процедура опроса граждан - Ред.). Согласно им, Олег Николаев набрал 82% голосов. В то же время за Александра Андреева проголосовали около 9% избирателей, за Константина Степанова - около 5%, за Николая Степанова - 2,5%, за Сергея Матвеева - 1,5%.

Отметим, что после обработки 5% протоколов участковых избиркомов Николаев лидирует, набрав 84% голосов. На втором месте пока идет Андреев (8%), а на третьем - Константин Степанов (3%).