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Выборы президента Татарстана 2020: по данным экзитполов Рустам Минниханов набрал более 81% голосов

Он существенно оторвался от других кандидатов
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В 20.00 13 сентября в Татарстане закрылись все избирательные участки. Итоговая явка на выборы президента республики и представителей в Госдуму составила 73,66%. По данным экзитполов (процедура опроса граждан - Ред.) большинство из избирателей - 81,2% - отдали свои голоса за кандидата от партии "Единая Россия" Рустама Минниханова.

Следом за Миннихановым идут Альфред Валиев (6,5%), Альмир Михеев (4%), Владимир Сурчилов (3,4%) и Олег Коробченко (2,3%). Об этом журналистам сообщил заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.